Porsche предложит электромобиль Taycan в Turbo-версии

Porsche предложит электромобиль Taycan в Turbo-версии

Полностью электрический автомобиль Porsche Taycan выйдет как минимум в трёх основных модификациях, о чём сообщают сетевые источники.

Названный электрокар, напомним, создавался по проекту Mission E. Силовая платформа предусматривает использование 800-вольтной техники. Утверждается, что зарядить литий-ионную батарею до уровня, достаточного для преодоления 100 километров пути (в цикле NEDC), можно в течение всего четырёх минут. Максимальный же запас хода составляет приблизительно 500 км.

Итак, сообщается, что электромобиль выйдет в стандартной версии Taycan, полноприводной модификации Taycan 4S и «заряженном» варианте Taycan Turbo. Мощность якобы составит соответственно 400, 500 и 600 лошадиных сил.

Ранее говорилось, что у 600-сильной модификации два синхронных электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов обеспечивают разгон до «сотни» менее чем за 3,5 секунды, а до 200 км/ч — менее чем за 12 секунд. Плюс к этому заявлена недостижимая ранее для электромобилей возможность сохранения тяговых характеристик: автомобиль способен на неоднократные повторные ускорения без потери мощности.

Porsche предложит электромобиль Taycan в Turbo-версии

Называется также ориентировочная стоимость электрокара: она составит от $90 тыс. у начальной версии до более чем $130 тыс. у модификации Taycan Turbo.

До 2022 года Porsche инвестирует более шести миллиардов евро в электромобильность: компания удваивает первоначально запланированные вложения. Из дополнительной суммы в размере трёх миллиардов евро примерно 500 миллионов будут направлены на разработку модельных вариантов и модификаций Taycan, около одного миллиарда евро — на электрификацию и гибридизацию существующей модельной палитры, несколько сотен миллионов — на расширение производственных подразделений и около 700 миллионов евро — на новые технологии, зарядную инфраструктуру и проекты интеллектуальной мобильности.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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