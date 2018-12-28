В Киеве водитель иномарки выжил, проехав по отбойнику и перевернув машину на крышу

После аварии нетрезвый мужчина сбежал, оставив документы.

&quot;Ауди&quot; перевернулась на крышу, проехав по отбойнику около 50 метров.
Фото: kiev.informator.ua
"Ауди" перевернулась на крышу, проехав по отбойнику около 50 метров.

Ночью в четверг, 27 декабря, в Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием автомобиля Audi A3 и грузовика DAF. Audi вылетел на отбойник, проехался по нему около пятидесяти метров и перевернулся на крышу, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 0:30. По словам прибывших на место полицейских, водитель автомобиля Audi двигался по Столичному шоссе в сторону улицы Заболотного. В районе Корчеватого мужчина за рулем легковушки попытался обогнать тягач DAF с правой стороны, который двигался в крайней правой полосе.

Audi на высокой скорости вылетел на отбойник правыми колесами и так проехал около пятидесяти метров. Во время такого «маневра» у легковушки оторвало багажник и его содержимое начало высыпаться прямо на проезжую часть. Поравнявшись с грузовиком, Audi зацепил его левый бок, а затем перевернулся на крышу прямо перед тягачом.

После совершения ДТП, водитель легковушки выбежал из салона и скрылся с места аварии. Полицейским удалось обнаружить удостоверение владельца автомобиля. Мужчина по имени Максим недавно легализировал Audi - ранее автомобиль был на европейской регистрации.

Когда полицейские уже оформляли ДТП, водитель легковушки вернулся. По словам полицейских, у мужчины были признаки алкогольного опьянения и он хотел "решить вопрос без протокола".

В результате аварии Audi получил серьезные повреждения. У машины вырвало багажник, а также сильно повреждена передняя часть, крыша и колеса. У грузовика поцарапан правый бок. На месте работали два экипажа патрульной полиции.

Напомним, вчера в Киеве женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и попала в ДТП.


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