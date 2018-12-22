В испытаниях шин Continental помогут беспилотные автомобили

Компания Continental впервые начала тестировать новые покрышки с использованием самоуправляемого автомобиля: такой подход, как ожидается, позволит получать более надёжные результаты.

Одной из самых сложных задач в разработке шин является проведение качественных испытаний. Дело в том, что малейшие отклонения на тестовом треке могут оказывать колоссальное влияние на качество и сопоставимость результатов. Поэтому к водителям-испытателям предъявляются очень жёсткие требования.

Использование роботизированных автомобилей во время тестирования новых покрышек позволит исключить человеческий фактор. «Автоматизированный автомобиль позволяет нам точно воспроизводить испытания, то есть каждая шина тестируется в абсолютно одинаковых условиях. Таким образом, мы можем быть уверены в том, что разница в результатах действительно вызвана различиями шин, а не самой процедурой тестирования», — говорит Continental.

Компания начала использовать робомобиль на своём испытательном полигоне в Ювалде (Техас, США). Машина оснащена системой самоуправления Continental Cruising Chauffeur, разработанной для автомагистралей. Автомобиль оборудован спутниковой навигационной системой, камерой и датчиками.

Отмечается, что испытания могут проводиться на различных дорожных покрытиях, в том числе на гравии. Поскольку автомобиль проходит по маршруту, который от раза к разу отличается лишь на несколько сантиметров, покрытие трека меньше изнашивается и требует значительно меньшего обслуживания.



