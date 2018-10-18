США отменили запрет на полеты в Харьков, Днепр и Запорожье

Запрет FAA впервые был введен после аннексии Крыма Россией

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) позволило американским авиакомпаниям и их партнерам возобновить полеты в три украинские аэропорты, а также над частью воздушного пространства над Черным морем.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что решение FAA позволяет использовать четыре маршрута в западной части Симферопольского района полетной информации в международном воздушном пространстве, которое находится под ответственностью Украины. Эти маршруты со специальными условиями планирования и выполнения полетов были введены Украиной в августе 2015 года для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов в международном воздушном пространстве над открытым морем, учитывая незаконные действия РоSSийской Федерации.

"Кроме того, решением FAA разрешено выполнять полеты на аэродромы "Харьков", "Днепр" и "Запорожье", на которые также ранее распространялась запрет", - сообщил Владимир Омелян.

В министерстве напомнили, что запрет FAA впервые был введен в апреле 2014 года после временной оккупации Автономной республики Крым РоSSийской Федерацией и одностороннего объявления права на обслуживание воздушного движения в пределах Симферопольского района полетной информации. Однако ни Международная организация гражданской авиации (ИКАО), ни мировая авиационная общественность не поддержала этих действий РоSSии, признавая Украэрорух единственным легитимным провайдером аэронавигационного обслуживания в этом районе. Запрет FAA был обновлен после катастрофы самолета МН17 в июле 2014 года.

Проведенный FAA анализ подтвердил действенность мер, принятых украинцами для минимизации угроз безопасности полетов.