Новостей.COM ⇒ Транспорт

В Краснодарском крае РоSSии упал учебный самолет Л-39 Минобороны РФ предполагает, что причиной крушения стала техническая неисправность. Л-39 (архивное фото) Фото: скриншот видео В Краснодарском крае РоSSии потерпел крушение учебный самолет Л-39. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РоSSии. Катастрофа произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе станицы Должанская. Отмечается, что самолет упал в воду. Судьба экипажа неизвестна. Поиском летчиков занимается спасательная группа. "Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны РФ . Напомним, ранее в Московской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.