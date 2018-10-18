В Краснодарском крае РоSSии упал учебный самолет Л-39
Минобороны РФ предполагает, что причиной крушения стала техническая неисправность.
В Краснодарском крае РоSSии потерпел крушение учебный самолет Л-39.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РоSSии.
Катастрофа произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе станицы Должанская. Отмечается, что самолет упал в воду.
Судьба экипажа неизвестна. Поиском летчиков занимается спасательная группа.
"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, ранее в Московской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться.
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