В Краснодарском крае РоSSии упал учебный самолет Л-39

Минобороны РФ предполагает, что причиной крушения стала техническая неисправность.

В Краснодарском крае РоSSии упал учебный самолет Л-39
Л-39 (архивное фото)
Фото: скриншот видео

В Краснодарском крае РоSSии потерпел крушение учебный самолет Л-39.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РоSSии.

Катастрофа произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе станицы Должанская. Отмечается, что самолет упал в воду.

Судьба экипажа неизвестна. Поиском летчиков занимается спасательная группа.

"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Московской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться.


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