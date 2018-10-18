Uber разделит затраты с инвесторами на разработку самоуправляемых автомобилей, выделив подразделение в отдельный бизнес

Согласно данным источников ресурса Financial Times, сервис заказа такси Uber обсуждает возможность выделения подразделения Advanced Technologies Group, занимающегося разработкой технологий автономного вождения, в отдельную бизнес-структуру со своим балансом и пакетом акций.

Reuters / Brendan McDermid

Financial Times сообщил, что к технологиям автономного вождения Uber проявил интерес ряд потенциальных инвесторов, которым можно было бы предложить миноритарные пакеты акций во вновь сформированном предприятии, финансирование которого обходится довольно недёшево.

В этом случае компания Uber сохранит за собой оперативное управление и контрольный пакет акций нового предприятия, а внешние партнёры разделят с ней затраты на разработку и, в конечном итоге, коммерциализацию технологий автономного вождения, пишет Financial Times.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) заявил в прошлом месяце, что у компании нет планов продажи подразделения по разработке самоуправляемых автомобилей.

По словам Хосровшахи, подразделение будет «однозначно» частью Uber после проведения первичного публичного размещения, хотя и будет сотрудничать с другими компаниями, которые тоже разрабатывают технологии автономного вождения.

Согласно данным Wall Street Journal, компания Uber планирует провести в следующем году первичное размещение акций с оценкой её рыночной стоимости в размере $120 млрд.



