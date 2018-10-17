В Украину начала летать Brussels Airlines

Рейсы между Киевом и Брюсселем будут выполнять четыре раза в неделю.

В среду, 17 октября, авиакомпания Brussels Airlines выполнила первый рейс в аэропорт "Борисполь" из Брюсселя.

Тем самым перевозчик положил начало регулярным рейсам между столицами Бельгии и Украины, которые будут осуществляться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, пишет ЦТС.

Свой первый рейс в Киев авиакомпания выполнила на самолете в красной ливрее национальной футбольной сборной Бельгии.

Согласно расписанию, по понедельникам и средам рейс бельгийской авиакомпании будут осуществляться с вылетом из Брюсселя в 9:20 по местному времени и прибытием в 13:10. Обратные рейсы в эти дни запланированы на 13:55 с прибытием в 16:05. В пятницу и воскресенье рейсы из бельгийской столицы будут выполняться в 12:00 с прибытием в Киев в 15:50. Из Борисполя в эти дни вылета запланированы на 16:35 с прибытием в 18:45.

Brussels Airlines стала четвертой авиакомпанией Lufthansa Group на украинском рынке. В Киев и другие города Украины полеты сейчас выполняют Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss. Ранее авиакомпания была представлена только в виде маркетингового перевозчика, эксплуатируя маршрут Киев-Брюссель совместно с МАУ, которая выступала фактическим перевозчиком на линии.

По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Brussels Airlines - десятая авиакомпания, зашедшая на украинский рынок в этом году и "еще один лоу-кост".