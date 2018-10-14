Грузовик упал с 20-метрового моста в Турции, 22 погибших

Пассажирами были мигранты.

Грузовик упал с 20-метрового моста в Турции, 22 погибших
Фото: aa.com.tr

В Турции погибли 22 человека, в том числе несколько детей, после того, как грузовик с мигрантами упал с 20-метрового моста. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Грузовик, направляющийся из города Айдын в Измир, пробил барьер на мосту и с 20-метровой высоты упал в оросительный канал в западной провинции Измир", - говорится в сообщении.

Гражданство жертв пока неизвестно. Местные власти также сообщили о 13 пострадавших. Причины аварии устанавливаются.

Издание отмечает, что Турция является основным транзитным пунктом для мигрантов, едущих из Сирии и других стран Ближнего Востока, а также из стран, расположенных дальше на восток и в Африке.

Напомним, вчера в Греции 11 мигрантов сгорели в фургоне после ДТП с грузовиком


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