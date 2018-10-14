Грузовик упал с 20-метрового моста в Турции, 22 погибших
Пассажирами были мигранты.
В Турции погибли 22 человека, в том числе несколько детей, после того, как грузовик с мигрантами упал с 20-метрового моста. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
"Грузовик, направляющийся из города Айдын в Измир, пробил барьер на мосту и с 20-метровой высоты упал в оросительный канал в западной провинции Измир", - говорится в сообщении.
Гражданство жертв пока неизвестно. Местные власти также сообщили о 13 пострадавших. Причины аварии устанавливаются.
Издание отмечает, что Турция является основным транзитным пунктом для мигрантов, едущих из Сирии и других стран Ближнего Востока, а также из стран, расположенных дальше на восток и в Африке.
Напомним, вчера в Греции 11 мигрантов сгорели в фургоне после ДТП с грузовиком
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
14.10.2018 20:39
14.10.2018 21:11