Грузовик упал с 20-метрового моста в Турции, 22 погибших

Пассажирами были мигранты.

В Турции погибли 22 человека, в том числе несколько детей, после того, как грузовик с мигрантами упал с 20-метрового моста. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Грузовик, направляющийся из города Айдын в Измир, пробил барьер на мосту и с 20-метровой высоты упал в оросительный канал в западной провинции Измир", - говорится в сообщении.

Гражданство жертв пока неизвестно. Местные власти также сообщили о 13 пострадавших. Причины аварии устанавливаются.

Издание отмечает, что Турция является основным транзитным пунктом для мигрантов, едущих из Сирии и других стран Ближнего Востока, а также из стран, расположенных дальше на восток и в Африке.

Напомним, вчера в Греции 11 мигрантов сгорели в фургоне после ДТП с грузовиком