В центре Харькова сгорело пять автомобилей
Пострадал также фасад дома - две входные двери, пластиковое окно и балкон жилой квартиры.
В центре Харькова сегодня, 12 октября, около четырех часов утра произошел пожар, в результате которого сгорели пять легковіх автомобилей, а также пострадал фасад дома.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"В результате происшествия были повреждены пять автомобилей (Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen), а также фасад дома по улице Рымарской, две входные двери, пластиковое окно первого этажа и балкон жилой квартиры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Полицейские осмотрели поврежденные машины, а также место происшествия и опросили свидетелей.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киеве мужчина получил ожоги рук, пытаясь сжечь автомобиль своего знакомого.
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13.10.2018 09:33