В центре Харькова сгорело пять автомобилей

Пострадал также фасад дома - две входные двери, пластиковое окно и балкон жилой квартиры.

В центре Харькова сгорело пять автомобилей
Фото: hk.npu.gov.ua

В центре Харькова сегодня, 12 октября, около четырех часов утра произошел пожар, в результате которого сгорели пять легковіх автомобилей, а также пострадал фасад дома.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В результате происшествия были повреждены пять автомобилей (Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen), а также фасад дома по улице Рымарской, две входные двери, пластиковое окно первого этажа и балкон жилой квартиры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели поврежденные машины, а также место происшествия и опросили свидетелей.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина получил ожоги рук, пытаясь сжечь автомобиль своего знакомого.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ночью на автостоянке в Одессе сгорели пять автомобилейНочью на автостоянке в Одессе сгорели пять автомобилей
Девушки мотоциклетной выставки Intermot 2018Девушки мотоциклетной выставки Intermot 2018
Полиция назвала дороги, где будут размещены радары TruCAMПолиция назвала дороги, где будут размещены радары TruCAM
В США лимузин вылетел в кювет, погибли 20 человекВ США лимузин вылетел в кювет, погибли 20 человек
В ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университетаВ ДТП под Киевом погиб замдекана Киевского национального университета
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Киева угнали внедорожник посольства Кыргызстана с дипномерамиВ центре Киева угнали внедорожник посольства Кыргызстана с дипномерами
Одесский таможенник попался на взятках за оформление импортных автомобилейОдесский таможенник попался на взятках за оформление импортных автомобилей
Участники смертельного ДТП в центре Харькова потребовали повторных экспертизУчастники смертельного ДТП в центре Харькова потребовали повторных экспертиз
Импорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекордИмпорт б/у автомобилей в Украину вышел на новый рекорд
Ночью на автостоянке в Одессе сгорели пять автомобилейНочью на автостоянке в Одессе сгорели пять автомобилей
Украинцы стали покупать меньше легковых автомобилейУкраинцы стали покупать меньше легковых автомобилей
В Харькове передали ВСУ 16 танков Т-80 и Т-64БВ и пять БТР-4В Харькове передали ВСУ 16 танков Т-80 и Т-64БВ и пять БТР-4
В метро Харькова мужчина бросился под поезд и выжилВ метро Харькова мужчина бросился под поезд и выжил
УЗ отремонтировала пять рельсовых автобусов Pesa для новой линии в аэропорт "Борисполь"УЗ отремонтировала пять рельсовых автобусов Pesa для новой линии в аэропорт "Борисполь"
Apple тестирует 70 беспилотных автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости