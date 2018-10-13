В центре Харькова сгорело пять автомобилей

Пострадал также фасад дома - две входные двери, пластиковое окно и балкон жилой квартиры.

В центре Харькова сегодня, 12 октября, около четырех часов утра произошел пожар, в результате которого сгорели пять легковіх автомобилей, а также пострадал фасад дома.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В результате происшествия были повреждены пять автомобилей (Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen), а также фасад дома по улице Рымарской, две входные двери, пластиковое окно первого этажа и балкон жилой квартиры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели поврежденные машины, а также место происшествия и опросили свидетелей.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.