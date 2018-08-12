13 украинцев пострадали в ДТП в Венгрии
Причина аварии пока неизвестна.
В Венгрии произошла авария с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы. В результате ДТП травмы получили 13 человек. Об этом пишет УНН.
Инцидент произошел накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.
Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего были травмированы 13 граждан Украины.
По предварительной информации, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.
Что стало причиной ДТП пока неизвестно.
Напомним, ранее микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии. Двое людей погибли, пять пострадали.
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12.08.2018 10:20