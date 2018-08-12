13 украинцев пострадали в ДТП в Венгрии

Причина аварии пока неизвестна.

В Венгрии произошла авария с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы. В результате ДТП травмы получили 13 человек. Об этом пишет УНН.

Инцидент произошел накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего были травмированы 13 граждан Украины.

По предварительной информации, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.

Что стало причиной ДТП пока неизвестно.

Напомним, ранее микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии. Двое людей погибли, пять пострадали.