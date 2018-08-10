Появились фото новой украинской САУ "Богдана"
Гаубица примет участие в параде на День Независимости.
Советник президента Юрий Бирюков в своем фейсбуке показал, как выглядит новая украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана". Гаубица представляет собой 155 мм пушку на колесном шасси КрАЗ 6х6 с бронированной кабиной.
САУ "Богдана" будет принимать участие в военном параде 24 августа в Киеве.
"Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", - заявил по этому поводу секретарь СНБО. По его словам, гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров.
Турчинов также отметил, что новая самоходная гаубица имеет натовский 155-мм калибр.
"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной роSSийской армии. Оружие получило очень хорошее девичье имя - «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.
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