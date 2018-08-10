Появились фото новой украинской САУ "Богдана"

Гаубица примет участие в параде на День Независимости.

Советник президента Юрий Бирюков в своем фейсбуке показал, как выглядит новая украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана". Гаубица представляет собой 155 мм пушку на колесном шасси КрАЗ 6х6 с бронированной кабиной.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

САУ "Богдана" будет принимать участие в военном параде 24 августа в Киеве.

"Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", - заявил по этому поводу секретарь СНБО. По его словам, гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров.

Турчинов также отметил, что новая самоходная гаубица имеет натовский 155-мм калибр.

"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной роSSийской армии. Оружие получило очень хорошее девичье имя - «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.


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