Эволюция спорткара Dodge Viper в одном видео

В ролике Cars Evolution сообщается о Dodge Viper разных лет, в том числе о первом серийном автомобиле данной модели RT/10 Roadster, поставки которого стартовали в начале 1992 года (при этом в виде концепта Viper появился еще в 1988 году, а в качестве концепт-кара в металле — в 1989-м) и о последнем Viper ACR — 2016-го модельного года. Всего Viper пережил пять поколений; год назад, в августе 2017 года, Dodge собрала последний автомобиль данной модели.



