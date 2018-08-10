Эволюция спорткара Dodge Viper в одном видео

Эволюция спорткара Dodge Viper в одном видео

В ролике Cars Evolution сообщается о Dodge Viper разных лет, в том числе о первом серийном автомобиле данной модели RT/10 Roadster, поставки которого стартовали в начале 1992 года (при этом в виде концепта Viper появился еще в 1988 году, а в качестве концепт-кара в металле — в 1989-м) и о последнем Viper ACR — 2016-го модельного года. Всего Viper пережил пять поколений; год назад, в августе 2017 года, Dodge собрала последний автомобиль данной модели.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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