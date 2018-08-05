Audi покажет концепт-кар PB 18 e-tron с электрическим приводом

Audi покажет концепт-кар PB 18 e-tron с электрическим приводом

Каждый год в конце лета в калифорнийской деревушке Пеббл-Бич проводится автомобильная выставка Concours d'Elegance («Конкурс элегантности»). В нынешнем году на этом мероприятии дебютирует концептуальный суперкар Audi PB 18 e-tron.

Audi PB 18 e-tron — это спортивный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Её характеристики пока не раскрываются, но можно с уверенностью сказать, что электрокар обладает потрясающей динамикой.

Дизайн автомобиля разработан специалистами подразделения Audi Malibu Design Loft. В названии суперкара отражены место и дата презентации — Пеббл-Бич (PB) и 2018 год (18). Анонс новинки состоится 23 августа.

Пока Audi демонстрирует лишь силуэт электрокара. Видно, что автомобиль имеет агрессивный облик с антикрылом в задней части кузова.

Audi покажет концепт-кар PB 18 e-tron с электрическим приводом

Audi PB 18 e-tron — часть комплексной стратегии марки по развитию электрифицированного транспорта. Так, в ближайшее время дебютирует электрический кроссовер Audi e-tron. До 2025 года будут представлены более 20 моделей электромобилей. В 2019 году компания выпустит вторую полностью электрическую модель — Audi e-tron Sportback, вслед за которой в 2020 году будет представлен Audi e-tron GT, разработанный подразделением Audi Sport. В 2020 году Audi также предложит покупателям электромобиль в сегменте «премиум-компакт».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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