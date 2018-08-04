Два легкомоторных самолета столкнулись в Румынии, один пилот погиб
Трагедия произошла во время тренировочных полетов.
В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов, другой в коме. Об этом сообщает Agerpres.
Трагедия произошла во время тренировочных полетов в регионе Сучава. Самолеты столкнулись в воздухе.
"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота извлекли из кабины самолета, ему оказали первую помощь ", - пишет издание.
Пострадавшего пилота доставили в больницу на вертолете. Сейчас он находится в коме.
Оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.
Напомним, сегодня утром в РоSSии разбился вертолет Ми-8, все 18 людей, которые были на борту, погибли.
Ранее во время показательного выступления в Румынии разбился истребитель.
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04.08.2018 12:27