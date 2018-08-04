Два легкомоторных самолета столкнулись в Румынии, один пилот погиб

Трагедия произошла во время тренировочных полетов.

В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов, другой в коме. Об этом сообщает Agerpres.

Трагедия произошла во время тренировочных полетов в регионе Сучава. Самолеты столкнулись в воздухе.

"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота извлекли из кабины самолета, ему оказали первую помощь ", - пишет издание.

Пострадавшего пилота доставили в больницу на вертолете. Сейчас он находится в коме.

Оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.

Напомним, сегодня утром в РоSSии разбился вертолет Ми-8, все 18 людей, которые были на борту, погибли.

Ранее во время показательного выступления в Румынии разбился истребитель.