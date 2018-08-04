Пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов в Херсонской области

В них осталось двое несовершеннолетних детей.

Пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов в Херсонской области
Фото: Лариса СарганFacebook

В Херсонской области военный комиссар за рулем "шестерки" насмерть сбил супругов 1991 и 1996 года рождения. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук.

Авария случилась примерно вечером 3 августа в с.Чаплинка.

"Военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2106" совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей ", - говорится в сообщении.

Виновника трагедии задержали.

Военная прокуратура открыла уголовное производство. По какой статье - не уточняется. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее под Каховкой в ДТП пострадали пять человек, один из водителей погиб.


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