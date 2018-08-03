На Сумщине при столкновении двух грузовиков погиб водитель

Водитель не выдержал дистанцию и въехал в попутный длинногруз.

В Сумской области на междугородной дороге не разминулись два грузовика "MAN", один из водителей погиб. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Авария произошла сегодня утром вблизи с. Беловодское Роменского района. 43-летний водитель грузовика столкнулся с другим грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате аварии кабину практически расплющило, водитель получил тяжелые травмы, от которых умер в районной больнице.

Полиция открыла уголовное производство и выясняет причины ДТП.

Напомним, в Одессе водитель грузовика ГАЗ совершил намеренное столкновение с автомобилем Toyota, в котором находились лидеры одесской организации "Народного Руха Украины", столкновение полиция расследует как попытку умышленного убийства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машинВ ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин
В Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьмиВ Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьми
Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвыАвтомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы
Самые красивые автомобили: CordСамые красивые автомобили: Cord
Зайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевшихЗайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевших
Блок рекламы


Похожие новости
Под Каховкой в ДТП пострадали пять человек, один из водителей погибПод Каховкой в ДТП пострадали пять человек, один из водителей погиб
Uber отказалась от разработки беспилотных грузовиковUber отказалась от разработки беспилотных грузовиков
Туристы спровоцировали столкновение двух пассажирских поездов в ПеруТуристы спровоцировали столкновение двух пассажирских поездов в Перу
Четыре человека пострадали при столкновении трех маршруток в ВишневомЧетыре человека пострадали при столкновении трех маршруток в Вишневом
Мотоциклист сбил коляску с младенцем и травмировал двухлетнюю девочкуМотоциклист сбил коляску с младенцем и травмировал двухлетнюю девочку
Пьяный водитель Mercedes насмерть сбил велосипедиста и скрылсяПьяный водитель Mercedes насмерть сбил велосипедиста и скрылся
В Киеве 10-летний ребенок погиб от удара током, взобравшись на вагон поездаВ Киеве 10-летний ребенок погиб от удара током, взобравшись на вагон поезда
В Киеве пьяный водитель Honda на «евробляхах» разбил 7 машин и уснул (видео)В Киеве пьяный водитель Honda на «евробляхах» разбил 7 машин и уснул (видео)
В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машинВ ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин
Поезд протаранил микроавтобус с пассажирами, есть погибшиеПоезд протаранил микроавтобус с пассажирами, есть погибшие
Последние новости
Подгружаем последние новости