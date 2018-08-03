На Сумщине при столкновении двух грузовиков погиб водитель

Водитель не выдержал дистанцию и въехал в попутный длинногруз.

В Сумской области на междугородной дороге не разминулись два грузовика "MAN", один из водителей погиб. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Авария произошла сегодня утром вблизи с. Беловодское Роменского района. 43-летний водитель грузовика столкнулся с другим грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате аварии кабину практически расплющило, водитель получил тяжелые травмы, от которых умер в районной больнице.

Полиция открыла уголовное производство и выясняет причины ДТП.

Напомним, в Одессе водитель грузовика ГАЗ совершил намеренное столкновение с автомобилем Toyota, в котором находились лидеры одесской организации "Народного Руха Украины", столкновение полиция расследует как попытку умышленного убийства.