Омелян отчитался о темпах освоения средств, выделенных на ремонт дорог

Аутсайдерами оказались Луганская и Закарпатская области.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян проинформировал о темпах освоения областями средств, выделенных на ремонт дорог.

По его данным, по итогам июля лучше всего целевые средства использовали в Ивано-Франковской - 89%, Хмельницкой областях - 77%, Киеве - 77%, Винницкой - 69% и Черновицкой областях - 57%.

Худшие результаты в Луганской - 13%, Закарпатской - 13%, Ровенской - 14%, Черкасской - 15% и Полтавской - 15% областях.

"Дорожный фонд работает. Деньги - есть. Что мешает их тратить по назначению - спрашивайте у местных властей", - заявил министр.

Как сообщалось, в этом году на ремонт дорог выделили рекордное финансирование - более 45 млрд гривен. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 млрд гривен. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог составил 2,6 млрд гривен.

Напомним, в 2017 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины отремонтировало рекордные за последние годы 2177 км дорог. Ремонты дорог осуществляются по маршрутному принципу, который сейчас положен в основу Программы развития дорог на 2018-2022 годы, с целью сделать за 5 лет качественное соединение между всеми областными центрами страны.

План на 2018 год был более амбициозным и учитывал восстановление и строительство как дорог местного значения, так и дорог государственного значения. Речь идет, прежде всего, о коридоре Go highway - проекте строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, которая соединит западную границу с портами Украины.