"Киевспецтранс" впервые за много лет 2017 год закончил с прибылью", - Грущинский

Предприятие начало работать "в режиме развития, а не выживания".

Впервые за многие годы ЧАО «Киевспецтранс», которое обеспечивает вывоз мусора из большей части Киева , стало работать в режиме развития, а не выживания. Об этом в интервью сайту «Новое время» рассказал председатель правления предприятия «Киевспецтранс» Андрей Грущинский.

«Когда я начал работать на предприятии, то столкнулся с большой налоговой задолженностью, сложившейся за несколько лет. Плюс немалые штрафы, пеня, значительный риск ареста счетов и остановки работы. Во-вторых, мусор на полигоне не складировался в соответствии с технологией, а хаотично сбрасывался на почти вертикальных склонах. Это значительно увеличивало риск пожара из-за самовозгорания отходов. Мы тогда убедили столичных чиновников, получили финансирование и «подтянули» полигон к удовлетворительному состоянию. По результатам 2017 года, впервые за все годы деятельности, предприятие получило пусть небольшую, но прибыль. Мы обновили парк мусоровозов, контейнеров и с тех пор продолжаем это делать регулярно. Постепенно начали оптимизировать бизнес-процессы для уменьшения расходов и повышения рентабельности», - рассказал он.

Напомним, ранее на общем собрании акционеров ЧАО "Киевспецтранс" было принято решение направить в КГГА письмо с предложением о необходимости разработки проекта строительства мусороперерабатывающего завода с мощностями не менее 450 тыс. тонн в год. Строительство завода даст возможность решить проблему захоронения мусора. Так, 1 октября 2018 года в соответствии с решением Киевсовета 5-й полигон в Подгорцах должен быть закрыт и законсервирован. Полигон в Подгорцах, куда свозят большую часть мусора из Киева , уже не первый год переполнен. Проблемный полигон в два раза больше львовских Грибовичей, и проблемы столица может тоже иметь гораздо более серьёзные.

В интервью Андрей Грущинский заявил, что на сегодняшний день 5 полигон работает в штатном режиме. Никаких аварий, выхода из строя насосного оборудования или других чрезвычайных ситуаций нет. «Совместно с депутатами Ходосеевского сельского совета мы недавно провели обследование полигона. Составили соответствующий акт, в котором указано: "Проверкой была зафиксирована незначительная утечка фильтрата в окружающую среду в связи с тем, что из строя вышло перекачивающее оборудование (насос)". Часть фильтрата перелилась не за пределы полигона, а в предусмотренный для таких случаев обводной канал. Утечки фильтрата с территории полигона нет», - пояснил он.

СВ сентябре прошлого года Андрей Грущинский переехал жить в Подгорцы. Как говорит, для того, чтобы лучше понять проблемы, которые создает полигон для окружающей среды и местной общины.