Зайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевших

Адвокат Лариса Матвеева получила ответ на запрос из Центра мониторинга наркотиков и алкоголя.

Елена Зайцева, обвиняемая в ДТП, которое произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Такую информацию предоставил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава на запрос адвоката потерпевших.

Информацию о запросе сегодня на заседании Киевского райсуда Харькова зачитала адвокат Лариса Матвеева, пишет "Интерфакс-Украина".

"С учетом приведенных в запросе сведений можно определить, что Зайцева по состоянию на 17.10.2017 года находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ", - заявила Матвеева.

Адвокат призвала суд приобщить копии запроса и ответа к материалам дела для изучения и установления отягчающих обстоятельств. Адвокаты Зайцевой выступили против приобщения этой информации к делу.

В судебном заседании объявлен перерыв до 7 августа. Были ли материалы добавлены к делу, не уточняется.

Ранее потерпевшие обратились к Минздраву с просьбой помочь в поисках врача-нарколога Елены Федирко, которая первой осматривала Зайцеву в день аварии и установила наличие в ее крови следов опиатов. Федирко после начала уголовного производства уволилась с места работы, не является в суд по повесткам и также якобы не появляется по месту регистрации.

Напомним, в результате ДТП 18 октября в центре Харькова погибли пять человек, еще один позже скончался в больнице. Полиция задержала водителя "Лексуса" Елену Зайцеву, а некоторое время спустя - и водителя второго автомобиля, Геннадия Дронова. Оба они обвиняются в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, и находятся под арестом.

Ранее суд установил, что Зайцева прогуливала занятия в автошколе, где получила права.