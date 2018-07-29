Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы

Водитель легковушки пытался "проскочить", но не успел.

Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы
Фото: facebook.com/apisarevskyy

Поезд Киев - Бердянск врезался в легковой автомобиль на переезде в Киевской области между Мироновкой и Трипольем.

Авария произошла около 18:45 в воскресенье, пишет "Сайт города Запорожья", корреспондент которого стал свидетелем происшествия.

Фото: 061.ua

По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался "проскочить", но не успел.

После удара поезд протащил авто почти километр.

По предварительной информации, погибли два человека.

Фото: facebook.com/apisarevskyy

Напомним, 27 июля в Черновицкой области двое людей погибли после столкновения микроавтобуса с поездом на переезде в селе Мамаевцы.


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