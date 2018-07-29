Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы
Водитель легковушки пытался "проскочить", но не успел.
Поезд Киев - Бердянск врезался в легковой автомобиль на переезде в Киевской области между Мироновкой и Трипольем.
Авария произошла около 18:45 в воскресенье, пишет "Сайт города Запорожья", корреспондент которого стал свидетелем происшествия.
По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался "проскочить", но не успел.
После удара поезд протащил авто почти километр.
По предварительной информации, погибли два человека.
Напомним, 27 июля в Черновицкой области двое людей погибли после столкновения микроавтобуса с поездом на переезде в селе Мамаевцы.
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