Новостей.COM ⇒ Транспорт

Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы Водитель легковушки пытался "проскочить", но не успел. Фото: facebook.com/apisarevskyy Поезд Киев - Бердянск врезался в легковой автомобиль на переезде в Киевской области между Мироновкой и Трипольем. Авария произошла около 18:45 в воскресенье, пишет "Сайт города Запорожья", корреспондент которого стал свидетелем происшествия. Фото: 061.ua По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался "проскочить", но не успел. После удара поезд протащил авто почти километр. По предварительной информации, погибли два человека. Фото: facebook.com/apisarevskyy Напомним, 27 июля в Черновицкой области двое людей погибли после столкновения микроавтобуса с поездом на переезде в селе Мамаевцы.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.