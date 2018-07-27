Водитель сбил трех жителей села на Прикарпатье, перекрывавших дорогу в час ночи
Бессрочное блокирование дороги продолжается четвертую неделю.
Водитель сбил трех человек, которые перекрыли дорогу в Ивано-Франковской области в знак протеста против отсутствия ее ремонта.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Наезд произошел в час ночи 27 июля в селе Стецева на полпути между Снятином и Городенкой.
Пострадавшими оказались местные жители 1996, 1969 1973 года рождения. Их доставили в больницу со ссадинами и ушибами, но от госпитализации они отказались.
Водитель - житель соседнего села. Он управлял автомобилем Opel Vectra на польской регистрации. Ехал в сторону Снятина и был трезв.
В результате полиция открыла сразу два уголовных производства - по факту ДТП (ч.1 ст.286 Уголовного кодекса) и по факту блокирования дороги (ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса).
Жители Стецевы начали бессрочную акцию по блокированию дороги регионального значения Р-20 еще в начале июля. В заявление на имя председателя Снятинского района они заявили, что дорожное полотно находится в критическом состоянии и представляет угрозу их жизни и здоровью.
"Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и призывают граждан проявлять толерантность и взаимоуважение друг к другу во время проведения подобных акций", - говорится в сообщении полиции.
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