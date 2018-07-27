Водитель сбил трех жителей села на Прикарпатье, перекрывавших дорогу в час ночи

Бессрочное блокирование дороги продолжается четвертую неделю.

Водитель сбил трех жителей села на Прикарпатье, перекрывавших дорогу в час ночи
Фото: if.npu.gov.ua

Водитель сбил трех человек, которые перекрыли дорогу в Ивано-Франковской области в знак протеста против отсутствия ее ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Наезд произошел в час ночи 27 июля в селе Стецева на полпути между Снятином и Городенкой.

Пострадавшими оказались местные жители 1996, 1969 1973 года рождения. Их доставили в больницу со ссадинами и ушибами, но от госпитализации они отказались.

Водитель - житель соседнего села. Он управлял автомобилем Opel Vectra на польской регистрации. Ехал в сторону Снятина и был трезв.

В результате полиция открыла сразу два уголовных производства - по факту ДТП (ч.1 ст.286 Уголовного кодекса) и по факту блокирования дороги (ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса).

Жители Стецевы начали бессрочную акцию по блокированию дороги регионального значения Р-20 еще в начале июля. В заявление на имя председателя Снятинского района они заявили, что дорожное полотно находится в критическом состоянии и представляет угрозу их жизни и здоровью.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и призывают граждан проявлять толерантность и взаимоуважение друг к другу во время проведения подобных акций", - говорится в сообщении полиции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
В Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутеромВ Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутером
Блок рекламы


Похожие новости
В Виннице велосипедист убил автомобилиста, который не уступил ему дорогуВ Виннице велосипедист убил автомобилиста, который не уступил ему дорогу
Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериаловВодитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериалов
В Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрытьсяВ Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку, водитель пытался скрыться
Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезвТест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв
Водитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в КиевеВодитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Киеве
Водитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушенииВодитель маршрутки избил полицейского за замечание о нарушении
В Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погониВ Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погони
В Хмельницкой области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибла семья из трех человекВ Хмельницкой области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибла семья из трех человек
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
В центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход и насмерть сбил коммунальщикаВ центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход и насмерть сбил коммунальщика
Последние новости
Подгружаем последние новости