В сети появилось видео ДТП в Черкассах, в котором погибла семья полицейского

Виновник аварии с прошлого года находился в розыске за побег с места ДТП.

В сети появилось видео ДТП в Черкассах, в котором погибла семья полицейского
Фото: provce.ck.ua

В интернете опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия в Черкассах, в котором погибли жена и шестилетний ребенок.

Как сообщалось, легковой автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с мальчиком, бросил машину и сбежал. Авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского во вторник вечером.

В полиции сообщили, что виновник аварии задержан. Им оказался 38-летний харьковчанин, которого с 2017 года разыскивает полиция Киева за побег с места ДТП.

Напомним, вечером во вторник в Киеве водитель на "Хаммере" насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал. Позже его задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности).


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