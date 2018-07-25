В сети появилось видео ДТП в Черкассах, в котором погибла семья полицейского

Виновник аварии с прошлого года находился в розыске за побег с места ДТП.

В интернете опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия в Черкассах, в котором погибли жена и шестилетний ребенок.

Как сообщалось, легковой автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с мальчиком, бросил машину и сбежал. Авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского во вторник вечером.

В полиции сообщили, что виновник аварии задержан. Им оказался 38-летний харьковчанин, которого с 2017 года разыскивает полиция Киева за побег с места ДТП.