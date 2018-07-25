В сети появилось видео ДТП в Черкассах, в котором погибла семья полицейского
Виновник аварии с прошлого года находился в розыске за побег с места ДТП.
В интернете опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия в Черкассах, в котором погибли жена и шестилетний ребенок.
Как сообщалось, легковой автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с мальчиком, бросил машину и сбежал. Авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского во вторник вечером.
В полиции сообщили, что виновник аварии задержан. Им оказался 38-летний харьковчанин, которого с 2017 года разыскивает полиция Киева за побег с места ДТП.
Напомним, вечером во вторник в Киеве водитель на "Хаммере" насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал. Позже его задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности).
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25.07.2018 11:54