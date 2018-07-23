Автономные автомобили Waymo проходят ежедневно более 40 тысяч километров

Автономные автомобили Waymo проходят ежедневно более 40 тысяч километров

Waymo, бывший проект по разработке самоуправляемых автомобилей поискового гиганта Google, который затем был выделен в отдельную компанию под началом холдинга Alphabet, уже имеет в своём активе 8 млн миль (12,9 млн км), пройденных его автономными транспортными средствами на дорогах общего пользования.

Этим важным достижением поделился в пятницу на конференции Национальной ассоциации губернаторов в Санта-Фе (штат Нью-Йорк) генеральный директор Waymo Джон Крафчик (John Krafcik), вышедший на сцену мероприятия с губернатором штата Невада Брайаном Сандовалом (Brian Sandoval).

Для сравнения, в ноябре прошлого года Waymo объявила о преодолении её робомобилями рубежа в 4 млн миль, а это означает, что компании удалось удвоить пробег в ходе испытаний на дорогах общего пользования всего за восемь месяцев.

Автономные автомобили Waymo проходят ежедневно более 40 тысяч километров

Крафчик сообщил, что в настоящее время парк самоходных автомобилей Waymo каждый день регистрирует 25 000 миль (40,2 тыс. км), пройденных на дорогах общего пользования. У Waymo сейчас для тестирования технологии автономного вождения используется 600 самоходных минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid в 25 городах.

Компания также полагается в разработке системы автономного вождения на компьютерное моделирование. По данным Waymo, за последние девять лет её виртуальные автомобили преодолели более 5 млрд миль (8 млрд км). Это эквивалентно работе 25 000 виртуальных автомобилей, движущихся целыми днями, отметила компания.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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