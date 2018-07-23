Автономные автомобили Waymo проходят ежедневно более 40 тысяч километров

Waymo, бывший проект по разработке самоуправляемых автомобилей поискового гиганта Google , который затем был выделен в отдельную компанию под началом холдинга Alphabet, уже имеет в своём активе 8 млн миль (12,9 млн км), пройденных его автономными транспортными средствами на дорогах общего пользования.

Этим важным достижением поделился в пятницу на конференции Национальной ассоциации губернаторов в Санта-Фе (штат Нью-Йорк) генеральный директор Waymo Джон Крафчик (John Krafcik), вышедший на сцену мероприятия с губернатором штата Невада Брайаном Сандовалом (Brian Sandoval).

Для сравнения, в ноябре прошлого года Waymo объявила о преодолении её робомобилями рубежа в 4 млн миль, а это означает, что компании удалось удвоить пробег в ходе испытаний на дорогах общего пользования всего за восемь месяцев.

Крафчик сообщил, что в настоящее время парк самоходных автомобилей Waymo каждый день регистрирует 25 000 миль (40,2 тыс. км), пройденных на дорогах общего пользования. У Waymo сейчас для тестирования технологии автономного вождения используется 600 самоходных минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid в 25 городах.

Компания также полагается в разработке системы автономного вождения на компьютерное моделирование. По данным Waymo, за последние девять лет её виртуальные автомобили преодолели более 5 млрд миль (8 млрд км). Это эквивалентно работе 25 000 виртуальных автомобилей, движущихся целыми днями, отметила компания.



