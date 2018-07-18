Ryanair отменил рейсы 50 тыс. пассажиров из-за забастовки бортпроводников

Персонал лоу-коста требует улучшения условий работы и оплаты труда.

Ryanair отменил рейсы 50 тыс. пассажиров из-за забастовки бортпроводников
Фото: corporate.ryanair.com

Ирландский лоукостер Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 тысяч пассажиров, из-за забастовки бортпроводников.

Об этом сообщает avianews.

Акция персонала затронет 24% рейсов из/в Испанию, 27% рейсов из/в Португалию и 31% рейсов из/в Бельгию.

Пассажирам, чьи полеты были отменены, отправлены sms и электронные письма с предложением бесплатно перенести выйдет на +/-7 дней от первоначальной даты или вернуть билеты без штрафа.

Персонал лоу-коста требует улучшения условий работы и оплаты труда. В Ryanair же заявляют, что бортпроводники компании уже получают до 40 тыс. евро в год, имеют по 14 выходных дней каждый месяц и получают оплачиваемые больничные в случае болезни.

"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего, кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - заявили в Ryanair.

Ранее о проведении забастовки объявили пилоты лоу-коста, которые недовольны условиями предоставления бонусов, распределения по базам и предоставления годовых отпусков.

Напомним, в мае в Италии из-за забастовки профсоюзов отменили более 700 рейсов, среди которых были и рейсы Ryanair.

В Украине же кризис с авиаперевозками туристов связан с задолженностью туроператоров перед авиакоманиями и значительным количеством самолетов с большим сроком эксплуатации у украинских авиакомпаний.


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