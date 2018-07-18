Украина больше не использует роSSийские детали для авиастроительстве, - Порошенко

78% деталей для авиастроения производится в Украине, остальное ГП "Антонов" получит от Aviall.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РоSSия исключена из числа производителей комплектующих для украинского транспортного самолета Ан-178. Такое сообщение глава государства опубликовал сегодня на своей странице в Фейсбуке.

"Украинский красавец Ан-178 на днях совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow", - написал Президент.

Он напомнил, что транспортный самолет Ан-178 - разработка инженеров ГП "Антонов". "И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178", - отметил глава государства.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерна "Укроборонпром".

Напомним, вчера представители ГП "Антонов" и подразделение американской компании Boeing, Aviall, подписали договор о сотрудничестве, который предусматривает поставку высокотехнологичных компонентов для авиастроения, и таким образом избавился от необходимости в деталях роSSийского производства.


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