В Киеве открыли после ремонта развязку возле "Колибриса"

Работы на объекте продолжаются, но они уже не требуют ограничения движения.

В Киеве открыли после ремонта развязку возле "Колибриса"
Фото: facebook.com/kievavtodor

В Киеве после длительного ремонта открыли движение по кольцевой развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицами Гната Юры и Владимира Покотило (район ТЦ "Колибрис").

Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора".

Работы на объекте продолжаются, но они уже не требуют ограничения движения.

Эту развязку построили в 1972 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. Она включает в себя три путепровода и четыре подземных перехода.

В ходе ремонта дорожники уложили 8 тыс. кв. метров нового асфальтного покрытия, поменяли освещение на подъездах к развязке в направлении Кольцевой дороги, заменили шесть деформационных швов, установили новое ограждение и светофоры.

Ремонт на развязке был начат в сентябре 2017 года, в связи с чем тогда закрыли движение транспорта в направлении центра города. Также были внесены изменения в маршруты следования нескольких столичных автобусов.

Зимой в связи с невозможностью проведения работ движение возобновили, а в марте 2018 года снова ограничили, но уже в сторону Кольцевой дороги.


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