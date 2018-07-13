В Сумской области разбился легкомоторный самолет

Пилот погиб.

В Роменском районе Сумской области утром 13 июля разбился легкомоторный самолет.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Крушение произошло на кукурузном поле возле дороги в селе Николаевка. Предварительно установлено, что данный самолет был занят в сельскохозяйственных работах.

Пилот погиб на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 281 ч.3 - нарушение правил воздушных полетов.

ТСН пишет, что погибшему было 55 лет.

Он осуществлял обработку полей химикатами по заказу местной агрофирмы. По словам свидетеля, самолет облетал посадки с 6 утра, а около 9 утра, во время осуществления маневра, было мощное гудение, после которого звуки самолета исчезли.да

Напомним, в начале 2018 года в Кременчуге потерпел крушение вертолет Ми-8, пилоты которого не заметили тросс телевышки.