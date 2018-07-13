В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп

О проблеме уже неоднократно заявляли профильные ассоциации - зерновиков, производителей цемента, металлургов, химиков.

В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
Фото: AgroPortal.ua

В "Укрзализныце" глобально не хватает подвижного состава для перевозки грузов. Об этом сообщает "5 канал".

По словам журналистов, о нехватке локомотивов для перевозки грузов уже неоднократно заявляли профильные ассоциации - зерновиков, производителей цемента, металлургов, химиков. Однако критическая ситуация на железной дороге, не меняется для всех участников рынка, заявил в парламенте народный депутат Михаил Бондарь.

"Это проблема не только для шахтеров, энергетиков, это критическая проблема абсолютно для всех грузоотправителей ...Отсутствие в достаточном количестве тягового подвижного состава не позволяет обеспечить в достаточном количестве потребности промышленности в транспортных услугах, приводит к существенным задержкам доставки грузов, срыву экспортных контрактов, недостаточному обеспечению теплоэлектростанций топливом", - заявил нардеп.

Эксперты подсчитали: в настоящее время на рынке не хватает около 150 локомотивов. А те, что есть, - постоянно нуждаются в ремонте, который тоже каждый раз затягивается из-за срыва тендеров. Заявленная "железкой" покупка 30-ти локомотивов, проблемы не решит, говорится в сюжете. Железные дороги прогнозируют коллапс.

"Мы приближаемся к третьему и четвертому кварталам, когда соединяются потоки зерновых, которые будут идти на экспорт и железорудного сырья вместе с импортными грузопотоками угля. Сейчас нет ни одного пикового сезона по одному из ключевых грузов, а проблемы уже большие", - заявил в сюжете эксперт центра транспортных стратегий Андрей Шкляр.

Для оперативного реагирования на отраслевые проблемы, инициируется создание постоянно действующей комиссии при Кабинете министров, говорится в материале.


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