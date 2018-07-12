В Киеве столкнулись две маршрутки

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В Киеве на Троещине в ДТП попали две маршрутки, пострадала женщина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«Столкновение маршруток на Троещине в Киеве отправили женщину в больницу», — сказано в сообщении.

Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и А. Сабурова. Со слов очевидцев, пострадала женщина, её с подозрением на перелом ноги госпитализировали.

На месте работает патрульная полиция и скорая помощь.


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