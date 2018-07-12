Новостей.COM ⇒ Транспорт

В Киеве столкнулись две маршрутки В Киеве на Троещине в ДТП попали две маршрутки, пострадала женщина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. «Столкновение маршруток на Троещине в Киеве отправили женщину в больницу», — сказано в сообщении. Авария произошла на пересечении улиц Маяковского и А. Сабурова. Со слов очевидцев, пострадала женщина, её с подозрением на перелом ноги госпитализировали. На месте работает патрульная полиция и скорая помощь.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.