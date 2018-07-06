Электрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковки

Электрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковки

Компания Tesla сообщила о том, что для «народного» электрического автомобиля Model 3 отныне доступна функция Summon, которой ранее могли пользоваться владельцы Model S и Model X.

Система Summon предназначена для автоматического заезда на парковочное место или в гараж и выезда из него. Используя приложение на смартфоне, автомобилисты могут отдать дистанционную команду на открытие двери гаража, заезд машины в бокс и выключение бортовых систем. Эта схема также действует в обратном направлении, что позволяет владельцу «вызвать» машину из гаража.

Функция Summon станет доступна в Model 3 после обновления бортового программного обеспечения. Загрузка апдейта осуществляется «по воздуху» — посредством беспроводной связи.

Электрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковки

Нужно отметить, что Tesla постепенно наращивает объёмы производства Model 3. Изначально планировалось, что компания в конце прошлого года выйдет на показатель в 5000 машин в неделю. В 2018 году еженедельный объём производства предполагалось довести до 10 000 единиц. Но только сейчас Tesla смогла достичь первой из намеченных целей — 5000 экземпляров Model 3 в неделю.

Добавим также, что у Model 3 появились две новые версии — полноприводная модификация AWD и производительная комплектация Performance. Обе они наделены двумя моторами — на передней и задней осях. Модификация Performance отличается повышенной динамикой (3,5 секунды «до сотни»).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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