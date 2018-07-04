ВР собирается ужесточить наказание для пьяных водителей: 10 лет тюрьмы вместо штрафа

За принятие законопроекта за основу проголосовали 240 депутатов.

Верховная Рада Украины намерена ввести наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права управление транспортным средством до 10 лет за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

За принятие законопроекта №7064 за основу проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно законопроекту, за нарушения ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием любых других одурманивающих веществ будет предусматриваться ст. 286-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи - от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет.

Если лицо уже было лишено права вождения, за аналогичные действия предусматривается 5 лет лишения свободы с лишением права вождения пожизненно.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что 37% от общего количества дорожно-транспортных происшествий приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Международный опыт обеспечения безопасности на дорогах показывает, что одним из самых простых и в то же время самых действенных способов заставить водителей соблюдать требования правил дорожного движения является разработка системы эффективных наказаний.

На данный момент за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.

Напомним, Верховный суд Украины начал дисциплинарную проверку в отношении своего сотрудника Олега Ляшка, которого полиция задержала за езду в пьяном виде. Чиновник носился по дворам в спальном районе, при задержании драг-тест выявил в его крови содержание 2,58 промилле алкоголя.