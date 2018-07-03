Автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханик

Следующее заседание суда по делу о смертельном ДТП в Харькове назначено на 10 июля.

Автомеханик Lexus Константин Кузнецов заявил, что подозреваемая в резонансном ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час. Об этом он сообщил сегодня во время допроса в Киевском райсуде Харькова 3 июля, пишет издание 057.ua."Видел поврежденный автомобиль Lexus 350. Подключил компьютер, загрузил данные, потом распечатал параметры со сборки управления системы устойчивости со следователем. Потом описали все согласно протоколу", - отметил автомеханик.

Свидетель охарактеризовал состояние автомобиля в момент срабытывания тормозов.

"Выключатель стоп-сигнала выключен, включена третья передача на коробке передач, сработала система устойчивости автомобиля", - уточнил он.

По его словам, автомобиль двигался не только прямо, Lexus больше двигался в бок.

"У колес разная скорость вращения. Рассчетная скорость - 102 км/час в момент срабатывания курсового автомобиля", - подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что педаль газа была вжата в пол. "Поворот колеса 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена. В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача", - сказал автомеханик.

Автомеханик уточнил, что произошел срыв автомобиля во время буксировки, либо его толкнуло что-то в сторону.

"В документе есть скорость 102 км/час, но в показаниях свидетель не может сказать, в какой именно момент Lexus двигался с этой скоростью. Именно поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте. Все участники процесса были с ним ознакомлены. Автомеханик новых доказательств не предоставил и на ход суда не повлиял", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Напомним, 18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога.

Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.