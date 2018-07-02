Фюрер РФ продлил запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и Кыргызстан
Прямой маршрут экспорта остается заблокированным уже два с половиной года.
Президент РоSSии Владимир Путин внес изменения в указ от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РоSSийской Федерации", продлив эти меры на полгода - до 1 января 2019 года.
Об этом сообщается на роSSийском портале правовой информации.
Указ с новой датой в силу с 28 июня 2018 года.
Напомним, данный указ устанавливает, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через роSSийскую территорию осуществляются только с территории Беларуси. При этом грузовые помещения транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, где перевозятся транзитные товары, должны быть опломбированы, в том числе с применением технологии навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
В июле 2016 года Путин внес в указ изменения, согласно которым правила ввоза грузов с территории Украины через РоSSию распространяются не только на Казахстан, но и на Кыргызстан.
В сентябре 2016 года Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по данным ограничениям. В своей жалобе Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан - на 45,5%.
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