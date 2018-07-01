Audi отложила запуск электрического кроссовера e-tron из-за ареста исполнительного директора

Компания Audi объявила об отмене официального мероприятия Audi Summit, намеченного на 30 августа в Брюсселе, на котором планировалось сообщить о запуске полностью электрического внедорожника e-tron. Это произошло спустя неделю после того, как был арестован исполнительный директор компании Руперт Штадлер (Rupert Stadler). В качестве причины были названы «организационные проблемы».

Audi отложила запуск электрического кроссовера e-tron из-за ареста исполнительного директора

Autozaurus

Объявлено, что мероприятие пройдёт в Соединенных Штатах, о дате станет известно позже.

Предстоящий саммит был очень важен для компании, так как должен был продемонстрировать, насколько значительно Audi опередила соперников BMW и Mercedes в гонке по электрификации своих автомобилей.

Audi отложила запуск электрического кроссовера e-tron из-за ареста исполнительного директора

Autozaurus

За несколько недель до своего ареста Штадлер в интервью Financial Times подчеркнул значимость саммита Audi Summit для автопроизводителя, поскольку он вышел из дизельного скандала и прокладывает новый путь.

«Поверьте мне, это не просто электрический автомобиль, — сказал он, — это отправная точка для следующего гигантского рывка вперёд». Штадлер был очень горд тем, что Audi, третий по величине производитель автомобилей класса люкс после Mercedes и BMW, запускает полностью электрический кроссовер раньше своих немецких конкурентов. «И это несмотря на проблемы с дизельными автомобилями», — отметил он.

Audi отложила запуск электрического кроссовера e-tron из-за ареста исполнительного директора

Autozaurus

В прошлом месяце Audi заявила, что планирует продать к 2025 году 800 тыс. полностью электрических и гибридных автомобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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