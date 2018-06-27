Беспилотный автомобиль попробует покорить холм в Гудвуде

Беспилотный автомобиль попробует покорить холм в Гудвуде

Каждый год в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде исторические гоночные автомобили принимают участие в соревнованиях по подъему на холм. Гонки проводятся на территории загородного дома Гудвуд Хаус в Западном Суссексе, Великобритания. В этом году, как передает New Atlas, в фестивале, отмечающем свое 25-летие, впервые поучаствует беспилотный гоночный электромобиль.

1,86-километровую трассу попытается покорить беспилотник Robocar. В его оснащение входят, в частности, лидар, радар, ультразвуковая аппаратура и камеры — получаемые данные обрабатывает компьютерная система Nvidia Drive PX2. Дизайн 1 350-килограммовой машины был спроектирован Дэниелом Саймоном (Daniel Simon), который известен разработкой дизайна, например, для автомобилей в таких фильмах, как «Обливион» и «Трон: Наследие». Систему автономного вождения для автомобиля разрабатывала компания Arrival. Robocar оборудован четырьмя электромоторами, выдающими в общей сложности более 500 лошадиных сил.

Сообщается, что посетители фестиваля, который пройдет 12?15 июля, смогут посмотреть на движение по треку «глазами» беспилотного автомобиля — в специальной кабинке с технологиями виртуальной реальности.

Roborace — это класс автогонок, в которых должны принимать участие беспилотные электрические машины. В 2017 году организаторы гонок представили на выставке MWC (Mobile World Congress) финальную версию беспилотного болида Robocar. А еще раньше был разработан самоуправляемый прототип DevBot, который, к примеру, недавно испытали в гонке с профессиональным пилотом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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