Кроссовер Bentley Bentayga установил новый рекорд в горной гонке Pikes Peak

Кроссовер Bentley Bentayga установил новый рекорд в горной гонке Pikes Peak

Автомобиль Bentley Bentayga продемонстрировал выдающиеся динамические возможности в ходе самой известной в мире горной гонки — состязания Pikes Peak International Hill Climb по подъёму на гору Пайкс Пик в США.

Соревнование, также известное как «Гонка в облаках» (Race to the clouds), проводится с 1916 года. Протяжённость трассы составляет 19,99 км: участникам необходимо подняться со старта на высоте 2800 метров на вершину горы, расположенную на высоте 4302 метра над уровнем моря.

Кроссовер Bentley Bentayga установил новый рекорд в горной гонке Pikes Peak

Автомобиль Bentayga преодолел трассу за 10 минут 49,9 секунды, установив тем самым новый рекорд среди серийных кроссоверов (категория SUV). За рулём находился двукратный победитель гонки Pikes Peak — новозеландец Рис Миллен (Rhys Millen). Сохраняя среднюю скорость в 107 км/ч, автомобиль улучшил предыдущий рекорд почти на две минуты.

Кроссовер Bentley Bentayga установил новый рекорд в горной гонке Pikes Peak

В соответствии с правилами и техническими требованиями, стандартная серийная версия Bentayga получила лишь минимальные доработки. Так, спереди были установлены специальные гоночные сиденья, а вместо задних появились каркас безопасности и система пожаротушения. Кроссовер также оснастили шинами Pirelli и спортивной системой выпуска Akrapovic, которая используется на серийных автомобилях.

Кроссовер Bentley Bentayga установил новый рекорд в горной гонке Pikes Peak

Участвовавший в гонке кроссовер Bentayga был оборудован 600-сильным двигателем W12 (крутящий момент до 900 Н·м), адаптивной пневматической подвеской, карбон-керамическими тормозами и активными стабилизаторами.

Кроссовер Bentley Bentayga установил новый рекорд в горной гонке Pikes Peak

В честь установления нового рекорда будет выпущена версия Bentayga ограниченной серии в количестве всего 10 экземпляров. Автомобиль Bentayga Pikes Peak получит яркий притягательный дизайн: кузов может быть выполнен в двух цветовых вариантах — глубоком чёрном Beluga или ярко-зелёном Radium. На кроссоверы установят 22-дюймовые колёсные диски с индивидуально разработанной двухцветной окраской.

Кроссовер Bentley Bentayga установил новый рекорд в горной гонке Pikes Peak

Интерьер будет оформлен в специально подобранной цветовой гамме Mulliner Design Colour Split. Специальная серия Bentayga Pikes Peak получит точно такие же двигатель и компоненты шасси, как и установивший рекорд гоночный вариант.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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