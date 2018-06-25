Автомобиль священника въехал в толпу в Дублине
Двое пострадавших из семи находятся в критическом состоянии.
В Дублине автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали семь человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTE.
Инцидент произошел у церкви в Клондалкине, пригороде Дублина.
2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following— Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh)
#clondalkinchurch incident. More on #rtenewsat 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj 25 июня 2018 г.
Двух пострадавших доставили в больницу Святого Джеймса, они находятся в критическом состоянии. Другие пострадавшие получили незначительные травмы.
Автомобиль Toyota, который сбил людей, проверяется полицией.
Напомним, 17 июня автомобиль в Нидерландах въехал в толпу на фестивале
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Транспорт
25.06.2018 13:26