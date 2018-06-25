Автомобиль священника въехал в толпу в Дублине

Двое пострадавших из семи находятся в критическом состоянии.

В Дублине автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали семь человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTE.

Инцидент произошел у церкви в Клондалкине, пригороде Дублина.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj — Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 июня 2018 г.

Полиция рассматривает этот инцидент как несчастный случай - священнику, который находился за рулем автомобиля , стало плохо, вследствие чего он потерял контроль над транспортным средством.

Двух пострадавших доставили в больницу Святого Джеймса, они находятся в критическом состоянии. Другие пострадавшие получили незначительные травмы.

Автомобиль Toyota, который сбил людей, проверяется полицией.

Напомним, 17 июня автомобиль в Нидерландах въехал в толпу на фестивале