Стандарт Digital Key превратит смартфон в ключ от автомобиля

Организация Car Connectivity Consortium (ССС) объявила о выпуске спецификации Digital Key Release 1.0, которая позволит превратить смартфон или другой «умный» гаджет в ключ от автомобиля.

Многие известные производители уже предоставляют автовладельцам возможность использовать приложение для смартфона для блокировки и разблокировки дверных замков, замка крышки багажника и запуска двигателя. Инициатива ССС призвана вывести такие возможности на массовый рынок.

Стандарт Digital Key позволит использовать цифровые ключи в автомобилях и смартфонах любых производителей. Главным условием является поддержка беспроводной связи малого радиуса действия NFC .

В текущем виде спецификация Digital Key предусматривает такие функции, как блокировка/разблокировка дверей, запуск двигателя, выдача/аннулирование цифровых ключей и ограничение возможностей цифровых ключей.

Volvo

Безопасность обеспечивается за счёт средств TSM (Trusted Service Manager) и небольшой зоны охвата NFC , составляющей около 10 сантиметров.

Организация ССС уже начала работу над расширенной версией стандарта — спецификации Digital Key Release 2.0. В проекте принимают участие такие гиганты, как Apple , Audi, BMW, General Motors, Hyundai, LG Electronics, Panasonic, Samsung и Volkswagen. Завершение работ намечено на первый квартал следующего года.



