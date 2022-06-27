Геннадій Друзенко передав Андрію Хливнюку ключі від броньованої швидкої

Геннадій Друзенко передав Андрію Хливнюку ключі від броньованої швидкої

Співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова Геннадій Друзенко розповів, що їм вдалося купити броньовану швидку машину для евакуації людей з місць бойових дій.

Про це він розповів у своєму блозі.

Передусім Геннадій Друзенко нагадує, що раніше він із лідером гурту «Бумбокс» і рядовим батальйону «ТОР» Андрієм Хливнюком звертався до українців по допомогу, аби придбати броньовані швидкі.

«Сьогодні я радий сказати, що кілька «конячок» їдуть до ПДМШ, а ми з радістю передаємо Андрію машину, яка буде їм потрібна», - заявляє він і додає, що це ветеран іранської війни і скоро він відправиться на Схід.

Свою подяку висловлює і сам Андрій Хливнюк, передусім він вдячний ПДМШ за допомогу їхньому підрозділу, а також кожному українцю, який переказує кошти для армії. Він підкреслює, що завдяки броньованій машині швидкої допомоги тепер можна бути евакуювати людей безпосередньо з місць ведення бойових дій.

«Ми ж тим і відрізняємося від москалів, що ми даємо, а не віджимаємо. Насправді я дуже радий, що є можливість передати тобі цю «броню», я вірю, що вона врятує не одне життя», - підкреслює Геннадій Друзенко.

Також він додає, що разом українці непереможні, тим паче, що сьогодні на їхньому боці весь вільний світ.


user, politeka.net





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