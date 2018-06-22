Нововведения относительно оформления ДТП - ловушка для водителей: юрист рассказал подробности

Новые правила оформления дорожно-транспортного происшествия, которые были введены МВД, дают недобросовестным полицейским большие возможности для злоупотреблений своими полномочиями. Такое мнение высказал автомобильный юрист Денис Конюшко, прокомментировав норму, по которой сотрудники Нацполиции могут не регистрировать отказ участника аварии подписывать протокол при наличии нескольких свидетелей.

По его словам, данные новшества являются полным абсурдом, передает Час Пик со ссылкой на Обозреватель.

Он отметил, что в отмене свидетелей не было необходимости, так как после введения новшеств, недобросовестные полицейские смогут составить протокол так, как им захочется, в том числе, не выдавая административный протокол виновнику ДТП, при этом просто отметить, что человек отказался от подписания протокола.

Он также добавил, что в случае, если не будет полной видеофиксации оформления места ДТП, то человек не сможет доказать, что он не отказывался от подписания соответствующего протокола.

Напомним, с 1 января текущего года в нашей стране действует ограничение скорости в черте н.п. до 50 км/ч. За нарушение данного правила дорожного движения предусматривается штраф в размере 3400 гривен.