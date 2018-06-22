Нововведения относительно оформления ДТП - ловушка для водителей: юрист рассказал подробности

ДТП

Новые правила оформления дорожно-транспортного происшествия, которые были введены МВД, дают недобросовестным полицейским большие возможности для злоупотреблений своими полномочиями. Такое мнение высказал автомобильный юрист Денис Конюшко, прокомментировав норму, по которой сотрудники Нацполиции могут не регистрировать отказ участника аварии подписывать протокол при наличии нескольких свидетелей.

По его словам, данные новшества являются полным абсурдом, передает Час Пик со ссылкой на Обозреватель.

Он отметил, что в отмене свидетелей не было необходимости, так как после введения новшеств, недобросовестные полицейские смогут составить протокол так, как им захочется, в том числе, не выдавая административный протокол виновнику ДТП, при этом просто отметить, что человек отказался от подписания протокола.

Он также добавил, что в случае, если не будет полной видеофиксации оформления места ДТП, то человек не сможет доказать, что он не отказывался от подписания соответствующего протокола.

Напомним, с 1 января текущего года в нашей стране действует ограничение скорости в черте н.п. до 50 км/ч. За нарушение данного правила дорожного движения предусматривается штраф в размере 3400 гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Водитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗОВодитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗО
Кличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадкиКличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадки
Под Харьковом "ВАЗ" наехал на четырех велосипедистов, есть жертваПод Харьковом "ВАЗ" наехал на четырех велосипедистов, есть жертва
Jaguar установил рекорд скорости на воде для электрических лодокJaguar установил рекорд скорости на воде для электрических лодок
Объём производства Tesla Model 3 приближается к 5000 штук в неделюОбъём производства Tesla Model 3 приближается к 5000 штук в неделю
Блок рекламы


Похожие новости
10 малоизвестных производителей самолётов США10 малоизвестных производителей самолётов США
В Украине введены новые правила оформления ДТПВ Украине введены новые правила оформления ДТП
"Укрзалізниця" добавила на Троицу 15 поездов: подробности"Укрзалізниця" добавила на Троицу 15 поездов: подробности
В Запорожской области из-за столкновения сгорели два автомобиля, один из водителей погибВ Запорожской области из-за столкновения сгорели два автомобиля, один из водителей погиб
Во Львове столкнулись 7 автомобилей, пострадал один из водителейВо Львове столкнулись 7 автомобилей, пострадал один из водителей
Десятки водителей евроблях получили штрафы по решению судовДесятки водителей евроблях получили штрафы по решению судов
У начинающих водителей будут отбирать права навсегдаУ начинающих водителей будут отбирать права навсегда
Маск рассказал о первом рейсе беспилотных грузовиков TeslaМаск рассказал о первом рейсе беспилотных грузовиков Tesla
Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.
Калифорния разрешила дорожные испытания автомобилей без водителейКалифорния разрешила дорожные испытания автомобилей без водителей
Последние новости
Подгружаем последние новости