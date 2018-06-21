Кабриолет и Gran Coupe BMW 8-Series: первые изображения.

На прошлой неделе концерн BMW рассекретил долгожданное купе 8-Series. Как уже известно, позже семейство пополнят кабриолет и четырехдверное Gran Coupe. Пока же их можно рассмотреть только на патентных рисунках – и только спереди.

Кабриолет и Gran Coupe BMW 8-Series: первые изображения.

Прототип 4-дверного купе баварцы показали минувшей весной в Женеве в статусе концепт-кара. BMW M8 Gran Coupe пойдет в серию с минимальными изменениями и получит мотор мощностью не менее 600 л.с. «Восьмерку»-кабриолет пока не показывали ни в каком виде. Но она, очевидно, будет отличаться от закрытой двухдверки только мягким верхом и более высокой ценой.

BMW 8-Series анонсировали с двумя моторами – в бензиновом исполнении M850i (530 л.с.) и дизельном 840d (320 л.с.). Первому на разгон с места до сотни требуется 3,7 секунды, второму – 4,9.


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