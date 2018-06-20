В киевском метро появятся правила поведения от Гуся

"Гусь наиболее популярный фейсбук-персонаж для той аудитории, которую мы хотим охватить".

В Киевском метрополитене появится серия Правил метро для людей от популярного фейсбук-персонажа - Гуся.

Презентация 9 постеров серии "Гусь в метро" состоялась 20 июня на станции метро "Золотые ворота", передает "Укринформ".

Фото: facebook.com/olex.ko Фото: facebook.com/olex.ko Фото: facebook.com/olex.ko Фото: facebook.com/olex.ko Фото: facebook.com/olex.ko Фото: facebook.com/olex.ko

По словам советника начальника метрополитена Натальи Макогон, в столичном метро давно планировали осовременить правила поведения.

"Мы давно планировали осовременить правила и видим, что Гусь наиболее популярный на сегодня фейсбук-персонаж для той аудитории, которую мы хотим охватить. Это - аудитория молодых современных людей, которые готовы что-то менять, готовы предлагать и готовы участвовать в этих изменениях. Да, это неформально, но это именно те люди, которые убирают за своими собаками на улице, которые могут собраться на экоакции убрать возле своего дома или присоединиться к упорядочению парков. Нам хочется, чтобы эта аудитория тоже меняла культуру поведения в метрополитене", - отметила Макогон.

Напомним, ранее Киевский метрополитен начал записывать новые аудиобъявления.