В киевском метро появятся правила поведения от Гуся
"Гусь наиболее популярный фейсбук-персонаж для той аудитории, которую мы хотим охватить".
В Киевском метрополитене появится серия Правил метро для людей от популярного фейсбук-персонажа - Гуся.
Презентация 9 постеров серии "Гусь в метро" состоялась 20 июня на станции метро "Золотые ворота", передает "Укринформ".
По словам советника начальника метрополитена Натальи Макогон, в столичном метро давно планировали осовременить правила поведения.
"Мы давно планировали осовременить правила и видим, что Гусь наиболее популярный на сегодня фейсбук-персонаж для той аудитории, которую мы хотим охватить. Это - аудитория молодых современных людей, которые готовы что-то менять, готовы предлагать и готовы участвовать в этих изменениях. Да, это неформально, но это именно те люди, которые убирают за своими собаками на улице, которые могут собраться на экоакции убрать возле своего дома или присоединиться к упорядочению парков. Нам хочется, чтобы эта аудитория тоже меняла культуру поведения в метрополитене", - отметила Макогон.
Напомним, ранее Киевский метрополитен начал записывать новые аудиобъявления.
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