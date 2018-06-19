Глава "УЗ" анонсировал запуск поезда "Мукачево - Будапешт" по евроколее до конца лета

"В перспективе - прямое ж/д сообщение со Словакией, Чехией и другими странами ЕС.

Глава "УЗ" анонсировал запуск поезда "Мукачево - Будапешт" по евроколее до конца лета
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Укрзализныця" намерена запустить поезд "Мукачево - Будапешт" по евроколее до конца лета.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "УЗ" Евгений Кравцов в Фейсбуке.

"К концу лета, за два месяца, по евроколее должны запустить обещанный поезд "Мукачево - Будапешт". Специально для этого, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начинаем строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас согласовываем проект, параллельно прорабатываем вопрос графика движения поезда и тарифы", - написал он.

По словам Кравцова, новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза.

Кроме новой платформы также планируется "привести в порядок"около 40 км европути.

"В перспективе - прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза", - добавил Кравцов.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, ранее УЗ попросила построить четыре путепровода за счет Дорожного фонда.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Водитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗОВодитель популярной украинской группы попал в жуткое ДТП и сел в СИЗО
В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулемВ Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем
В Ирпене BMW на скорости врезался в остановкуВ Ирпене BMW на скорости врезался в остановку
В Украине введены новые правила оформления ДТПВ Украине введены новые правила оформления ДТП
Кличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадкиКличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадки
Блок рекламы


Похожие новости
Появилось видео аварийной посадки самолета в аэропорту Сикорского в КиевеПоявилось видео аварийной посадки самолета в аэропорту Сикорского в Киеве
Taxify перезапускается в Киеве и выйдет в другие города УкраиныTaxify перезапускается в Киеве и выйдет в другие города Украины
В Киеве анонсировали рейды против "зайцев" в общественном транспортеВ Киеве анонсировали рейды против "зайцев" в общественном транспорте
Новая грузинская авиакомпания запускает два регулярные рейсы в ХарьковНовая грузинская авиакомпания запускает два регулярные рейсы в Харьков
Украинский лоукостер пополнит парк еще двумя самолетамиУкраинский лоукостер пополнит парк еще двумя самолетами
Билеты на поезда в Украине подорожали еще на 6%Билеты на поезда в Украине подорожали еще на 6%
В Турции умер британец, который выпал из самолета в аэропорту ДаламанВ Турции умер британец, который выпал из самолета в аэропорту Даламан
В Италии при столкновении поезда с грузовиком погибли два человекаВ Италии при столкновении поезда с грузовиком погибли два человека
Первые локомотивы General Electric Украина получит до конца года, - КравцовПервые локомотивы General Electric Украина получит до конца года, - Кравцов
BMW X5 получит преемника до конца года.BMW X5 получит преемника до конца года.
Последние новости
Подгружаем последние новости