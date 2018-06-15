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Киевское метро на выходных будет работать на час дольше Это связано с проведением фестиваля MotoOpenFest. Фото: Макс Требухов Киевский метрополитен в эти выходные будет работать на час дольше, сообщает пресс-служба коммунального предприятия. Это связано с проведением второго фестиваля MotoOpenFest в парке "Муромец". Метро в Киеве в обычные дни закрывается около полуночи. 16 и 17 июня на территории парка "Муромец" и развлекательного комплекса Х-парк состоится второй фестиваль музыки и скорости MotoOpenFest.

LB.ua

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