2018-06-15
Киевское метро на выходных будет работать на час дольше
Это связано с проведением фестиваля MotoOpenFest.
Фото: Макс Требухов
Киевский метрополитен в эти выходные будет работать на час дольше, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
Это связано с проведением второго фестиваля MotoOpenFest в парке "Муромец".
Метро в Киеве в обычные дни закрывается около полуночи.
16 и 17 июня на территории парка "Муромец" и развлекательного комплекса Х-парк состоится второй фестиваль музыки и скорости MotoOpenFest.
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