Украинские автопроизводители призывают власти спасать отрасль

Без взвешенной государственной антикризисной промышленной политики украинский автопром обречен, считают участники круглого стола.

На фоне угрожающих тенденций деиндустриализации и потери Украиной нескольких высокотехнологичных отраслей, деловое сообщество призывает правительство и парламент принять ряд законов и комплексных долгосрочных программ развития промышленного комплекса.

Об этом говорилось на круглом столе, который состоялся 11 апреля в Украинском союзе промышленников и предпринимателей, передает "Интерфакс-Украина". В мероприятии приняли участие основные игроки национального авторынка, представители государственной и местных властей.

Участники отметили, что украинская автомобильная отрасль переживает глубокий затяжной кризис, острый негативный эффект на ситуацию имеет отсутствие антикризисных мер со стороны государства, невнятная промышленная политика и недостаточное внимание властей к созданию благоприятной экономико-правовой среды для производителей. В течение последнего десятилетия предприятия автопрома самостоятельно противостоят вызовам, масштаб которых значительно превышает их возможности.

К основным причинам драматического состояния в отрасли участники круглого стола относят: значительное падение рынка новых легковых автомобилей с 600 тысяч в 2008 до 82 тысяч в 2017; снижение ввозных пошлин и либерализация импорта б/у авто; отсутствие урегулирования ситуации с массовым ввозом на территорию Украины б/у машин с иностранной регистрацией, в том числе с нарушениями таможенного режима; активный импорт автомобилей из Узбекистана в нарушение правил ВТО; дезинтеграция Украины с основными экспортными рынками; полное отсутствие государственной поддержки отрасли в вопросах вывода продукции украинского автопрома на европейские рынки.

Как следствие, сегодня из 12 автосборочных заводов работают лишь 7, производственные мощности используются на 1,8% от проектных; количество рабочих мест сократилось с 36,3 тысяч человек в 2008 до 8 тысяч человек в 2018-м и продолжает сокращаться; на внутреннем рынке доля продукции отечественных заводов сократилась в пять раз и не превышает 10%; экспорт практически отсутствует; отчисления автопредприятий в бюджет составляют всего 2% от уровня докризисного 2008-го.

По официальным данным, на начало года долги ЗАЗа перед банками составляли 3 млрд. долларов и 24 млн. гривен, корпорация "Богдан" задолжала более 4 млрд. гривен, а долг "Еврокара" достиг 2,7 млрд. гривен. При этом до кризиса 2008-го ЗАЗ инвестировал в производство 380 млн. долларов, "Богдан" – 345 млн. долларов, "Еврокар" – 250 млн. долларов.

"Ресурс отечественного бизнеса практически исчерпан – сегодня у нас уже не осталось ни финансовых, ни иных аргументов для удержания квалифицированных кадров, поддержки производства, не говоря уже о его развитии, – отметил Александр Козис, глава правления Корпорации "УкрАВТО". – При этом мы уверены, что модернизированные украинские предприятия имеют огромный потенциал для полномасштабного возобновления работы. Все, что нам нужно, это грамотное системное государственное управление промышленным комплексам, взвешенная фискальная и инвестиционная политика, стратегическое видение руководства страны в вопросах долгосрочного развития отрасли и промышленности в целом. И мы должны сделать все возможное, чтобы позитивный сценарий развития Украины как индустриального государства был реализован".

В 2018-м существует высокая вероятность банкротства нескольких предприятий-производителей легковых автомобилей и консервации части производственных мощностей.

"В прошлом году деловое сообщество утвердило "Платформу экономического патриотизма" – рекомендации руководству страны по ускорению темпов экономического развития и прекращения неприемлемых тенденций деиндустриализации. Отдельные из предложенных решений уже учтены: рассрочка ввозной НДС на оборудование, снижение ставок портовых сборов на 20%, создание Экспортно-кредитного агентства и тому подобное. Впрочем, указанные решения правительства в основном составляют "точечные" меры, некоторые из которых внедрялись под большим давлением предпринимательского сообщества, – отметил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. – Комплексной промышленной или хотя бы отраслевой политики по-прежнему нет. Например, украинский автопром, еще 10 лет назад формировавший 4% ВВП страны, имевший приличный экспорт и создававший более 36 тыс. рабочих мест, сейчас на грани выживания".

Участники круглого стола призвали представителей органов власти к конструктивному диалогу и немедленной имплементации эффективной и взвешенной государственной антикризисной промышленной политики, без которой украинский автопром обречен.

По результатам обсуждения вызовов, рисков и проблем развития существующего потенциала автомобильной отрасли участники мероприятия подготовят ряд антикризисных мер и предложений, которые обещают передать в Верховную Раду, Кабинет Министров и Министерство экономического развития и торговли до конца недели.