Полиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катера

Часть этой техники произведена в Украине.

Полиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катера
Фото: mvs.gov.ua

Президент Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков передали сертификаты на новые патрульные автомобили и катера представителям полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Три года назад мы приняли очень ответственное решение - начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Качественный переход к новым правоохранительным органам, которые будут иметь высокий уровень доверия украинского народа. Национальная полиция развивается и становится абсолютно европейской структурой. Сегодня мы усилим полицию еще 102 автомобилями. Часть этих автомобилей произведены в Украине. Также для обеспечения безопасности на воде полиция и ГосЧС получат катера", - сказал Порошенко.

Глава МВД Аваков отметил, что министерство уделяет большое внимание техническому оснащению всех центральных органов исполнительной власти, а сегодня стартовала программа навигации на воде.

"В соответствии с нашим планом, мы начали развивать водную и морскую полицию. Сегодня мы увидели первые катера и первые подготовленные экипажи. Это только начало, потом, мы все увидим работу полиции на воде. Стоит отметить, что все катера отечественного производства", - сказал министр.

Фото: mvs.gov.ua

Отмечается, что 102 автомобиля получили территориальные органы полиции в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Черкасской областях и Киеве.

Подразделения полиции на воде в Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях получили 10 катеров (TUNA 600, TUNA 865 и ВСС 85) для патрулирования и противодействия преступлениям в водных акваториях.

32 автомобиля Renault Duster SUTA 15H 5R, оснащеные современной охранно-громкоговорящей системой, радиосвязью, антивандальным покрытием сидений. Данные автомобили типа «кроссовер» будут задействованы для выполнения всего спектра правоохранительных задач, как в пределах населенных пунктов, так и в загородных условиях пересеченной местности.

Фото: mvs.gov.ua

Главное управление ГосЧС в Полтавской области также получило аварийно-спасательный катер UMS TUNA 865 Cabin, который предназначен для оперативной доставки спасателей (водолазов), спецоборудования и снаряжения к месту чрезвычайной ситуации, выполнения аварийно-спасательных, поисково-водолазных и других неотложных работ, мероприятий по поиску и эвакуации пострадавших.

Также управления ГосЧС в Черкасской и Житомирской областях получили 10 пожарных автоцистерн АЦ-4-60. Пять машин передаются подразделениям Черкасской области и пять - Житомирской. Пожарные автоцистерны предназначены для тушения огня, проведение спасательных работ, доставки огнетушащих веществ и личного состава к месту ликвидации ЧП.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, Нацполиция сообщила, что служебные автомобили Toyota Prius приближаются к исчерпанию своему ресурсу, и сейчас нарабатывается механизм их постепенной замены.

Ранее Украина договорилась о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters для МВД.


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