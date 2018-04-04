Три трамвайных маршрута на левом берегу Киева закроются с 17 апреля
Начинается капитальный ремонт ул. Алма-Атинская.
С 17 апреля 2018 года в связи с капитальным ремонтом ул. Алма-Атинская на Левом берегу в Киеве закроются трамвайные маршруты 23 (пр. Алишера Навои - ДВРЗ), 32 (ст. м. Лесная - ДВРЗ), 33 (ул. Александра Сабурова - ДВРЗ).
Об этом сообщается на сайте "Киевпастранса".
Вместо них будут организованы трамвайный маршрут сообщение 33К и автобусные маршруты 33Т, 33ТК.
Пассажиры автобусных маршрутов смогут пользоваться проездным на трамвай до конца месяца.
Временные маршруты будут курсировать по схемам: автобусный маршрут 33Т - ДВРЗ-ст. м. Черниговская; автобусный маршрут 33ТК - ДВРЗ-Дарницкая площадь; трамвайный маршрут 33К - ул. Сабурова-ул. Павла Усенко.
Капремонт ул. Алма-Атинская продлится около 15 месяцев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.