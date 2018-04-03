Новые строительные нормы запретят автостоянки внутри жилых кварталов

В новых домах нельзя будет оставлять машину под окном.

Новые строительные нормы запретят автостоянки внутри жилых кварталов
Фото: Макс Требухов

Новые государственные строительные нормы, которые разрабатывает Минрегионстрой Украины, запретят планирование автостоянок внутри жилых кварталов.

Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно проекту ГСН "Планировка и застройка территорий" гаражи и автостоянки легковых автомобилей рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи. В соответствии с типом жилой застройки допускается устройство подземных и встроенных в жилые дома гаражей, а также открытых автостоянок. В исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок.

Расстояние от места жительства владельца транспортного средства к гаражам или автостоянкам постоянного хранения не должна превышать 700 м, а в условиях реконструкции или ремонта - 1000 м. Автостоянки для гостей рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, который ограничивает квартал, на расстоянии не более 150 м от дома.

Новый ГСН планируется утвердить в ближайшее время.

Напомним, что этот проект также предусматривают введение "голубых линий" для ограничения высотности застройки.


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