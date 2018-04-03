Новые строительные нормы запретят автостоянки внутри жилых кварталов

В новых домах нельзя будет оставлять машину под окном.

Новые государственные строительные нормы, которые разрабатывает Минрегионстрой Украины, запретят планирование автостоянок внутри жилых кварталов.

Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно проекту ГСН "Планировка и застройка территорий" гаражи и автостоянки легковых автомобилей рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи. В соответствии с типом жилой застройки допускается устройство подземных и встроенных в жилые дома гаражей, а также открытых автостоянок. В исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок.

Расстояние от места жительства владельца транспортного средства к гаражам или автостоянкам постоянного хранения не должна превышать 700 м, а в условиях реконструкции или ремонта - 1000 м. Автостоянки для гостей рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, который ограничивает квартал, на расстоянии не более 150 м от дома.

Новый ГСН планируется утвердить в ближайшее время.

Напомним, что этот проект также предусматривают введение "голубых линий" для ограничения высотности застройки.