Лоукостер анонсировал новые рейсы из Киева в Италию

ernest-airlines

Итальянский бюджетный авиаперевозчик Ernest Airlines к концу 2018 года планирует открыть два-три новых направления из аэропорта Киев в Италию.

Об этом передает ЦТС.

Как заявил первый заместитель гендиректора компании Мастер-Авиа Валерий Полищук на презентации рейса Киев-Болонья, среди возможных маршрутов рассматривается Рим.

Напомним, Ernest с 22 июня запускает новый рейс из аэропорта Милан-Бергамо на испанский остров Ибица. Стоимость билетов в одну сторону из Львова в Милан на конец июня — начало июля составляет порядка 70-80 евро, из Милана на Ибицу — от 29 евро.

Ernest начала выполнять полеты из Львова в Милан с сентября 2017 года.

Ernest Airlines — итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Милане, обслуживающая в основном итальянский и албанский рынки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный LanosРазработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos
В Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техникиВ Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техники
FedEx резервирует 20 полуприцепов TeslaFedEx резервирует 20 полуприцепов Tesla
В Сумской области школьный автобус съехал в кюветВ Сумской области школьный автобус съехал в кювет
На "красной" ветке киевского метро сломался поезд На "красной" ветке киевского метро сломался поезд
Блок рекламы


Похожие новости
Нацполиция анонсировала набор пилотов для вертолетного подразделенияНацполиция анонсировала набор пилотов для вертолетного подразделения
Seat анонсировал серийный электромобиль.Seat анонсировал серийный электромобиль.
Ford анонсировал расширение модельного ряда.Ford анонсировал расширение модельного ряда.
Лоукостер Wizz Air откроет 16 новых маршрутов из УкраиныЛоукостер Wizz Air откроет 16 новых маршрутов из Украины
Cadillac анонсировал кроссовер XT4.Cadillac анонсировал кроссовер XT4.
Власти Киева начали зачистку города от брендмобилейВласти Киева начали зачистку города от брендмобилей
В центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионераВ центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионера
Омелян анонсировал создание "украинского гиперлупа"Омелян анонсировал создание "украинского гиперлупа"
Из Киева в аэропорт "Борисполь" до конца года пустят рельсовые автобусы PesaИз Киева в аэропорт "Борисполь" до конца года пустят рельсовые автобусы Pesa
В центре Киева эвакуаторы увозят припаркованные авто
Последние новости
Подгружаем последние новости