Лоукостер анонсировал новые рейсы из Киева в Италию

Итальянский бюджетный авиаперевозчик Ernest Airlines к концу 2018 года планирует открыть два-три новых направления из аэропорта Киев в Италию.

Об этом передает ЦТС .

Как заявил первый заместитель гендиректора компании Мастер-Авиа Валерий Полищук на презентации рейса Киев-Болонья, среди возможных маршрутов рассматривается Рим.

Напомним, Ernest с 22 июня запускает новый рейс из аэропорта Милан-Бергамо на испанский остров Ибица. Стоимость билетов в одну сторону из Львова в Милан на конец июня — начало июля составляет порядка 70-80 евро, из Милана на Ибицу — от 29 евро.

Ernest начала выполнять полеты из Львова в Милан с сентября 2017 года.

Ernest Airlines — итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Милане, обслуживающая в основном итальянский и албанский рынки.