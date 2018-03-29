Лоукостер анонсировал новые рейсы из Киева в Италию
Итальянский бюджетный авиаперевозчик Ernest Airlines к концу 2018 года планирует открыть два-три новых направления из аэропорта Киев в Италию.
Об этом передает
Как заявил первый заместитель гендиректора компании Мастер-Авиа Валерий Полищук на презентации рейса Киев-Болонья, среди возможных маршрутов рассматривается Рим.
Напомним, Ernest с 22 июня запускает новый рейс из аэропорта Милан-Бергамо на испанский остров Ибица. Стоимость билетов в одну сторону из Львова в Милан на конец июня — начало июля составляет порядка 70-80 евро, из Милана на Ибицу — от 29 евро.
Ernest начала выполнять полеты из Львова в Милан с сентября 2017 года.
Ernest Airlines — итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Милане, обслуживающая в основном итальянский и албанский рынки.
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