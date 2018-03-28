В Тернопольской области два вагона поезда сошли с рельсов из-за кражи элементов путей

Никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал.

В Тернопольской области из-за похищения неизвестными материалов железнодорожных путей два вагона дизель-поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Авария произошла 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин-Копычинцы. С рельсов сошли два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин-Чертков.

"По заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги. Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути", - сообщили в ЛЖД.

К счастью, никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиров доставили по месту назначения. Пути временно перекрывали, но уже около 21:00 после аварийно-восстановительных работ движение на участке біло восстановлено.

Об инциденте сообщили в прокуратуру и Службу безопасности Украины. Открыто уголовное производство.

По информации "УЗ", с начала 2018 зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железных дорог. Задержаны 286 человек.

Напомним, в январе в селе Соль Великоберезнянского района Закарпатской области грузовой поезд сошел с рельсов.